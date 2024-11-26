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Гендиректор Volkswagen: закрытия заводов и...

Volkswagen впервые закроет заводы в Германии. Как минимум один

Гендиректор Volkswagen: закрытия заводов и увольнений сотрудников не избежать

Похоже, Volkswagen Group движется к историческому закрытию заводов в Германии. Генеральный директор VW Passenger Cars (CEO) Томас Шефер считает, что компании потребуется от трех до четырех лет на реструктуризацию, и это невозможно без существенных сокращений.

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Недавно генеральный директор пообщался с немецким изданием Welt am Sonntag, сказав буквально следующее: VW необходимо сократить мощности «и адаптироваться к новым реалиям». И на данный момент компания не видит способа достичь своих целей без закрытия хотя бы одного завода.

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В настоящее время рассматривается вопрос о закрытии двух немецких заводов. Крупный завод Volkswagen в Оснабрюке выпускает Porsche 718 Cayman и Boxster — два автомобиля, производство которых прекратится в следующем году. В Оснабрюке также собирают Volkswagen T-Roc Cabriolet, и, как и у близнецов Porsche, его выпуск заканчивается в 2025 году.

Второе предприятие — это Transparent Factory в Дрездене, гораздо меньшее по размеру, здесь производят ID.3. Это завод с небольшим объемом выпуска, который дополняет основное производство ID.3 в Цвиккау.

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Закрытие заводов будет сопровождаться массовыми увольнениями. Те, кто останется, включая руководителей и членов совета директоров, почти наверняка столкнутся с сокращением зарплат. Кстати, зарплаты членов правления уже были урезаны на 5% с начала года.

За свою 87-летнюю историю VW ни разу не закрывал заводы на своем внутреннем рынке в Германии.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
26.11.2024 
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