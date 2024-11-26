Компенсацию за ДТП с виновником без полиса должны платить страховщики — эксперт

Эксперт Сажин: Сумму штрафа за езду без ОСАГО нужно привязать к стоимости полиса

Действующий в России штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составляет всего 800 рублей, а цена за полис стартует от 7650 рублей. Недобросовестным водителям такой размер штрафа на руку, потому что вероятность быть оштрафованным минимальна.

«У нас ездить без страховки намного выгоднее, нежели со страховкой. Вероятность попадания в ДТП невелика, особенно если водитель аккуратный. Но если такое ДТП все же случится, водитель с ОСАГО оказывается в проигрышной ситуации – ему приходится восстанавливать свой автомобиль за свой счет, а потом годами добиваться компенсации причиненного ущерба с виновника аварии», – объясняет эксперт.

А если у виновника аварии нет денег, то шансы получить компенсацию равны нулю, констатирует Сажин. Он называет правильной инициативу увеличить штраф за езду без ОСАГО, но при этом подчеркивает, что проблему эта мера не решит. Важно не только поднять сумму штрафа и связать его с реальной стоимостью полиса, но и усилить контроль за их администрированием, убежден Сажин.

«Для начинающего водителя страховка может стоить 18 тыс. рублей и больше. Ему проще платить штраф, чем оформлять ОСАГО. Нужно сделать так, чтобы ездить с полисом было выгоднее, чем без него», – предлагает специалист.

До тех пор, пока на дорогах России не будет достаточного количества камер и других автоматических систем контроля, водители так и будут нарушать закон, убежден Сажин.

«Штраф нужно делать не просто в шесть раз выше, а должна быть неотвратимость наказания и фиксация в автоматическом режиме неизбежна. Тогда нарушители начнут понимать, что обойти систему уже не получится», – отмечает эксперт.

В случае отсутствия полиса у виновника ДТП возмещением ущерба должна заниматься страховая компания. А свои затраты страховщики пусть требуют с виновника аварии через суд, резюмировал Сажин.

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Источник: osnmedia.ru