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Средний размер автокредитов снизился в октябре до минимума — что случилось?

В России за последние полгода средний размер автокредита уменьшился до 1,4 млн

Средний размер автокредита в России в текущем октябре снизился и составил 1,4 млн рублей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

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«Средний размер автокредита снижается третий месяц подряд. При этом в 2024 году этот показатель держится на достаточно стабильном уровне 1,4-1,5 млн рублей, что во многом обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей», – цитирует пресс-служба директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

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Согласно данным, показатель октября снизился по сравнению с сентябрем на 2% (в июле он составил 1,43 млн рублей), а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – на 8,7% (в октябре прошлого года было 1,54 млн рублей).

Наибольший средний размер выданных автокредитов среди 30 субъектов РФ в октябре зафиксирован в Москве – 1,96 млн рублей, Московской области (1,69 млн рублей), Петербурге (1,68 млн рублей), а также в Ленинградской (1,57 млн рублей) и Новосибирской (1,57 млн рублей) областях.

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Самое серьезное сокращение среднего чека автокредита среди 30 российских регионов наблюдалось в Оренбургской (-10,5%) и Самарской (-8,1%) области, Республике Татарстан (-7,7%), Чувашской Республики (-6,9ях) и Республике Крым (-5,9%). При этом в ряде регионов зафиксирован рост среднего размера автокредита: в Новосибирской области (+4,2%), Москве (+3,8%), Петербурге (+2,6%), в Подмосковье (+0,5%) и Тульской области (+0,3%).

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
26.11.2024 
Фото:Depositphotos
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