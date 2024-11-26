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На УАЗе начался выпуск новых российских автомобилей

В Ульяновске стартовало производство грузовиков Sollers TR

На площадке индустриального парка УАЗ начался выпуск среднетоннажных грузовиков Sollers серии TR, рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

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Он пояснил, что мощность нового завода составляет пять тысяч грузовиков в год. Новая линейка автомобилей займет нишу ушедшего под давлением санкций завода «Исузу», рассказал глава региона. На УАЗе организовано полноценное производство нового модельного ряда, пояснил он.

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«Соллерс» планирует производить на новом предприятии ООО «Соллерс Комтранс» (ранее АО «Исузу Рус») в Ульяновске семейство среднетоннажных грузовиков Sollers TR из пяти моделей полной массой от 3,5 до 18 тонн. Машины линейки предназначены для различных видов транспортной работы.

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Источник: Telegram-канал губернатора Ульяновской области Алексея Русских

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram / Алексей Русских
Количество просмотров 15
26.11.2024 
Фото:Telegram / Алексей Русских
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