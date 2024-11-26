На УАЗе начался выпуск новых российских автомобилей

В Ульяновске стартовало производство грузовиков Sollers TR

На площадке индустриального парка УАЗ начался выпуск среднетоннажных грузовиков Sollers серии TR, рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он пояснил, что мощность нового завода составляет пять тысяч грузовиков в год. Новая линейка автомобилей займет нишу ушедшего под давлением санкций завода «Исузу», рассказал глава региона. На УАЗе организовано полноценное производство нового модельного ряда, пояснил он.

«Соллерс» планирует производить на новом предприятии ООО «Соллерс Комтранс» (ранее АО «Исузу Рус») в Ульяновске семейство среднетоннажных грузовиков Sollers TR из пяти моделей полной массой от 3,5 до 18 тонн. Машины линейки предназначены для различных видов транспортной работы.

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Источник: Telegram-канал губернатора Ульяновской области Алексея Русских