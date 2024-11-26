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Новая «ручка», подогрев руля, CarPlay, Android Auto и другие обновки у DFSK ix7

В России появился обновленный кроссовер DFSK ix7 с новыми теплыми опциями

Обновленный кроссовер DFSK ix7 теперь доступен у официальных дилеров Dongfeng в России.

Главные изменения касаются интерьера, мультимедийной системы и набора дополнительных тeплых функций.

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DFSK ix7
DFSK ix7

Прежний механический селектор управления коробкой передач заменили на электронный с новым дизайном. Модель получила обновленную компоновку элементов управления на центральном тоннеле.

Для отделки селектора использована кожа NAPPA и практичные пластиковые детали с матовым покрытием. При этом на консоли сохранились и физические кнопки управления системами полного привода.

DFSK ix7
DFSK ix7

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Мультимедийная система автомобиля теперь оснащена 12,3-дюймовым сенсорным экраном и аудиосистемой с девятью динамиками. Также появилась возможность подключения смартфонов через CarPlay или Android Auto.

Для российских условий кроссовер стал еще комфортнее благодаря новым теплым опциям. В пакет обогрева, помимо сидений, зеркал и заднего стекла, добавлен подогрев руля, которым можно управлять одной кнопкой на мультируле.

DFSK ix7
DFSK ix7

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Длина DFSK ix7 составляет 4930 мм, ширина - 1935 мм, высота 0 1765. Колесная база – 2810 мм. У автомобиля просторный салон, а объем багажного отделения в 7-местной конфигурации составляет 450 литров, увеличиваясь до 2215 литров при сложенных сиденьях.

DFSK ix7
DFSK ix7

Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. Работает ДВС в паре с гидромеханической автоматической 6-диапазонной коробкой передач.

В сочетании с полным приводом и высоким клиренсом в 200 мм, DFSK ix7 может справиться с различными дорожными условиями.

Цена обновленного кроссовера в комплектации Premium составляет 3 590 000 рублей.

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Источник: DFSK

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Алексеева Елена
Количество просмотров 40
26.11.2024 
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