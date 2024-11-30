Названы слабые места машин из Китая

Эксперт Маковей рассказал, на что чаще всего жалуются владельцы «китайцев»

Владельцы китайских автомобилей чаще всего жалуются на проблемы с различными электронными системами. Об этом рассказал директор мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей.

Речь идет о сбоях мультимедийных систем, проблемах с сенсорными экранами, парктрониками, радарами, камерой заднего вида и системой климат-контроля. Фиксируется также устойчивый рост количества машинозаездов на замену масла, шиномонтаж и другие незначительные ремонты.

«Самые неизученные проблемы сегодня свойственны для китайских автомобилей и для авто, которые ввозятся по параллельному импорту, где гарантийное обслуживание отсутствует в принципе. Стоит отметить, что производители автомобилей из Поднебесной путем анализа гарантийных рекламаций от дилеров постоянно модернизируют производство, исправляют недоработки, вносят изменения в узлы, тем самым качество авто улучшается с каждым обновлением», – подчеркивает топ-менеджер.

Что касается европейских моделей, то россияне чаще всего жалуются на проблемы с роботизированными трансмиссиями. Есть конкретные немецкие марки с повышенным расходом масла, а также проблемами с электрикой. У корейских машин небольшой ресурс двигателя на ряде моделей и есть сложности с электронными системами, а у японских машин – слабая шумоизоляция (особенно на недорогих моделях) и быстро изнашиваются материалы отделки салона.

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Источник: rg.ru