Названы слабые места машин из Китая
Владельцы китайских автомобилей чаще всего жалуются на проблемы с различными электронными системами. Об этом рассказал директор мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей.
Речь идет о сбоях мультимедийных систем, проблемах с сенсорными экранами, парктрониками, радарами, камерой заднего вида и системой климат-контроля. Фиксируется также устойчивый рост количества машинозаездов на замену масла, шиномонтаж и другие незначительные ремонты.
«Самые неизученные проблемы сегодня свойственны для китайских автомобилей и для авто, которые ввозятся по параллельному импорту, где гарантийное обслуживание отсутствует в принципе. Стоит отметить, что производители автомобилей из Поднебесной путем анализа гарантийных рекламаций от дилеров постоянно модернизируют производство, исправляют недоработки, вносят изменения в узлы, тем самым качество авто улучшается с каждым обновлением», – подчеркивает топ-менеджер.
Что касается европейских моделей, то россияне чаще всего жалуются на проблемы с роботизированными трансмиссиями. Есть конкретные немецкие марки с повышенным расходом масла, а также проблемами с электрикой. У корейских машин небольшой ресурс двигателя на ряде моделей и есть сложности с электронными системами, а у японских машин – слабая шумоизоляция (особенно на недорогих моделях) и быстро изнашиваются материалы отделки салона.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: rg.ru