Разница в стандартах у грузовиков из КНР обернулась проблемами для водителей в РФ

Китайские грузовики занимают 65% рынка РФ, но водители жалуются на их качество

По итогам октября текущего года в России продано 13 246 грузовых автомобилей, это на 28,8% больше, чем в сентябре. Лидером продаж является отечественный КАМАЗ (+5%, или 2539 машин), несмотря на это, остальные места в топ-5 занимают китайские грузовики, согласно данным «Автостата».

Доля грузовиков из Китая на рынке России занимает 65% рынка, при этом в сфере строительства доля китайских самосвалов, тягачей и другой тяжелой техники составляет 73-80%.

Экспансия «китайцев» на рынок РФ в этом сегменте началась после ухода европейских производителей. КАМАЗ ожидаемо нарастил продажи, но только с учетом возможностей производственных мощностей. А свободные ниши рынка начали занимать китайские производители.

Основной проблемой китайских грузовиков является разница в стандартах по сравнению с европейскими. В 2023 году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провели ряд испытаний коммерческой автомобильной техники категории N 3 китайского производства в рамках технического регламента Таможенного союза 018/2011. В итоге были выявлены несоответствия нормативам по ключевым параметрам, включая эффективность торможения, пассивную безопасность и управление.

Чтобы решить эту проблему разработали проект изменений к ПП РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в РФ электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства» по введению процедуры идентификации импорта ввозимой импортной техники. Проект прошел публичное обсуждение, но с 2023 года его так и не утвердили.

Но расхождениях в стандартах не главная проблема китайских грузовиков, дело в том, что есть еще нарекания в части проводки. Дело в том, что китайцы используют провода одной и той же длины для разной базы. В результате, на более короткой базе проводка собирается в бухты, а это способствует образованию коррозии. Из-за непонятного происхождения китайской меди провода сгнивают метрами, причем, в самых разных местах. На это жалуются практически все владельцы китайских грузовиков, они вынуждены самостоятельно прокладывать силовые провода с кольцевыми клеммами, чтобы избежать проблем, которых ни у отечественной, ни у европейской техники почти никогда не было.

Также водители жалуются на высокий расход масла и перебои в работе автономного отопителя. Последнее вызвано тем, что блок управления устройством расположен снаружи и недостаточно защищён от влаги. Аналогичная проблема и с блоком управления автоматической трансмиссии.

Есть также случаи сквозной коррозии деталей системы выпуска, проблемы с пластиковыми втулками шкворней и ступичными подшипниками, которые приходится менять чаще, чем масло. И это далеко не полный перечень.

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Источник: ridus.ru