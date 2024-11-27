В Сети появились фото рестайлинговой Chevrolet Niva

Опубликованы снимки макета рестайлинговой Chevrolet Niva конца 2000-х годов

В свободный доступ попали снимки полноразмерного макета глубокого рестайлинга внедорожника Chevrolet Niva. Опубликовавший фото источник пишет, что макет был частью проданного несколько лет назад материального наследия разорившегося итальянского кузовного ателье Bertone. Где и при каких обстоятельствах сделаны снимки, не уточняется.

Сообщается, что этот вариант обновления Нивы итальянцы в рамках начавшегося сотрудничества показали руководству российского-американского СП GM-AVTOVAZ (ныне – российский завод «Лада Запад Тольятти»), который занимался выпуском Chevrolet Niva с 2002 года.

Предполагалось, что исходная машина сохранит лишь несущий каркас кузова, тогда как все лицевые его панели, за исключением крыши, станут иными. Как вы догадались, хода этому проекту не дали – из-за высокой стоимости внедрения в серийное производство.

Сотрудничество GM-AVTOVAZ и Bertone двинулось по совершенно иной траектории: в 2009 году появилась серийная Chevrolet Niva, прошедшая легкий фейслифт: поменялась светотехника, обновились бампера, появились шильдики «Bertone edition».

Компания Bertone разорилась в 2014 году, ознаменовав тем самым целую череду падений культовых итальянских автомобильных ателье.

Chevrolet Niva просуществовала в исполнении Bertone edition до 2020 года, когда совсем ненадолго превратилась в Lada Niva, а затем получила вазовский рестайлинг и стала ныне известной Lada Niva Travel. А ведь все могло сложиться совсем по-другому...

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автопоток