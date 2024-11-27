Россияне назвали китайские автомобили с самым стойким лакокрасочным покрытием

«Автостат»: лучшей маркой по стойкости ЛКП автомобилей россияне считают Changan

Российские автолюбители назвали марку Changan лучшей по стойкости лакокрасочного покрытия (ЛКП) среди китайских автомобилей.

В опросе, который был проведен среди владельцев автомобилей 14 популярных брендов, принимали участие около 2000 респондентов.

По результатам опроса, бренд Changan получил почти 80 баллов из 100 возможных. Это подтверждает высокую оценку качества ЛКП, которую автомобилисты дают китайской марке.

На втором и третьем месте по стойкости покрытия расположились премиальные китайские марки Exeed и Voyah. Они набрали 78,95 и 78,80 баллов соответственно.

За ними следует еще один китайский бренд Haval, который продемонстрировал хороший результат — 78 баллов.

В топ-10 также вошли другие китайские производители: Jetour, Chery, Omoda и Tank, чьи модели получили более 77 баллов. Таким образом, почти все позиции в списке заняты китайскими брендами. Замкнул десятку Москвич - с результатом в 74 балла.

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Источник: «Автостат»