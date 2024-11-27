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Россияне назвали китайские автомобили с самым стойким лакокрасочным покрытием

«Автостат»: лучшей маркой по стойкости ЛКП автомобилей россияне считают Changan

Российские автолюбители назвали марку Changan лучшей по стойкости лакокрасочного покрытия (ЛКП) среди китайских автомобилей.

В опросе, который был проведен среди владельцев автомобилей 14 популярных брендов, принимали участие около 2000 респондентов.

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По результатам опроса, бренд Changan получил почти 80 баллов из 100 возможных. Это подтверждает высокую оценку качества ЛКП, которую автомобилисты дают китайской марке.

На втором и третьем месте по стойкости покрытия расположились премиальные китайские марки Exeed и Voyah. Они набрали 78,95 и 78,80 баллов соответственно.

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За ними следует еще один китайский бренд Haval, который продемонстрировал хороший результат — 78 баллов.

В топ-10 также вошли другие китайские производители: Jetour, Chery, Omoda и Tank, чьи модели получили более 77 баллов. Таким образом, почти все позиции в списке заняты китайскими брендами. Замкнул десятку Москвич - с результатом в 74 балла.

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Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Фото:Changan
Количество просмотров 1
27.11.2024 
Фото:Changan
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