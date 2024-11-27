Один из самых выносливых внедорожников в мире теперь в России: известна цена

В России появился в продаже внедорожник Chevrolet Tahoe по цене от 11,1 млн рублей

Большой внедорожник Chevrolet Tahoe, недавно попавший в рейтинг самых долговечных SUV в мире, по-прежнему можно купить в России. Автомобиль поставляют в страну по параллельным каналам, цена стартует от 11,1 млн рублей.

Chevrolet Tahoe

За столько автомобиль 2024 года выпуска обещает привезти под заказ компания из Москвы. У авто три ряда сидений, цифровая приборная панель, мультируль, четырехзонный климат-контроль и прочее.

Внедорожник оснащается атмосферным мотором V8 объемом 5,3 литра мощностью 360 л.с. и 519 Нм крутящего момента, 10-ступенчатой АКП, привод полный.

Chevrolet Tahoe

Другая компания из Москвы привезет в РФ Chevrolet Tahoe в исполнении RST (двигатель тот же, но мощность 343 л. с.) за 11 690 000 рублей. У этого авто цифровая приборная панель, четырехзонный климат-контроль, камера кругового обзора, бесключевой доступ и прочие опции.

В других городах России аналогичный Tahoe стоит дороже.

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Источник: «Автоновости дня»