#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Боитесь, что авто эвакуируют? Вам позвонят 3 раза!
28 ноября
Боитесь, что авто эвакуируют? Вам позвонят 3 раза!
Эксперты хотят законодательно обязать звонить...
Снег в арках — простой способ остановить его налипание
28 ноября
Снег в арках — простой способ остановить его налипание
«За рулем» рассказал, как сохранить колесные...
Самые популярные городские кроссоверы 2024 года: 10 моделей и их цены
28 ноября
Самые популярные городские кроссоверы 2024 года: 10 моделей и их цены
СберАвто: Nissan Qashqai, VW Tiguan и Kia...

Производство Aurus в Санкт-Петербурге в 2024 году не начнут: уже не успевают

В Петербурге подтвердили факт переноса срока перезапуска бывшего завода Toyota

Сроки перезапуска бывшего завода Toyota в Петербурге перенесут, ранее планировалось запустить производственные мощности в 2024 году. Такую информацию подтвердил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города на Неве Алексей Яковлев.

Aurus Kommendant
Aurus Kommendant
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
3 самых доступных седана в России — реальные цены
«До нового года остается месяц. С большой долей вероятности завод в этом году не запустят», – рассказал Яковлев на полях форума «Российский промышленник».

Напомним, ранее исполняющий на тот момент обязанности вице-премьера и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал запуск производства автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Петербурге до конца 2024 года. Мантуров уточнял, что производитель автомобилей представительского класса Aurus начнет выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге совместно с зарубежным партнером.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 20
28.11.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0