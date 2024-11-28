Производство Aurus в Санкт-Петербурге в 2024 году не начнут: уже не успевают

В Петербурге подтвердили факт переноса срока перезапуска бывшего завода Toyota

Сроки перезапуска бывшего завода Toyota в Петербурге перенесут, ранее планировалось запустить производственные мощности в 2024 году. Такую информацию подтвердил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города на Неве Алексей Яковлев.

Aurus Kommendant

«До нового года остается месяц. С большой долей вероятности завод в этом году не запустят», – рассказал Яковлев на полях форума «Российский промышленник».

Напомним, ранее исполняющий на тот момент обязанности вице-премьера и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал запуск производства автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Петербурге до конца 2024 года. Мантуров уточнял, что производитель автомобилей представительского класса Aurus начнет выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге совместно с зарубежным партнером.

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Источник: tass.ru