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Сотрудники аэропорта за один день разбили четыре самолета

В аэропорту Бостона из-за ошибок буксировщика дважды за день столкнулись самолеты

В международном аэропорту Boston Logan International Airport произошло два столкновения двух самолетов за один день. Сначала буксируемый Boeing 777 компании American Airlines задел законцовку крыла стоящего Airbus A321, принадлежащего Frontier Airlines. Эта компания предложила 200 пассажирам обоих самолетов компенсацию в 100 долларов за возможность перебронировать билеты и получить возврат средств.

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Но этим дело не кончилось. Позже в тот же день тот же буксир (!) перевозил пустой Airbus A321 компании JetBlue и «врубил» его в хвостовую часть небольшого 11-местного турбовинтового Tecnam P2012 компании Cape Air, только что высадившего пассажиров.

Авиалайнер на полосе Boston Logan International Airport
Авиалайнер на полосе Boston Logan International Airport

Обоих пилотов на всякий случай отправили в больницу, а пассажиры Airbus так и не смогли улететь в Орландо и три часа ждали замены.

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Оба инцидента расследует Федеральное управление гражданской авиации США. И ведь это уже не первый случай, когда два самолета столкнулись в аэропорту Бостона – правда, тогда обстоятельства были совсем другими: в марте 2023-го один из самолетов отходил от гейта и столкнулся с другим. Странные дела происходят в аэропорту Бостона.

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Источник: Jalopnic

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Иннокентий Кишкурно
30.11.2024 
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