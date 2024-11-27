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Стало известно, когда Toyota RAV4 обновится в последний раз

Последнее обновление Toyota RAV4 текущего поколения пройдет в 2024 году

Кроссовер Toyota RAV4 текущего поколения еще раз обновится, на этот раз в версии для японского рынка.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Дебют авто пройдет уже на днях, производство версий с обычным бензиновым мотором и самозарядного гибрида стартует уже в декабре. Выпуск подключаемого гибрида стартует в январе 2025 года.

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Сообщается, что кроссовер после обновления полностью избавится от переднего привода. Полноприводными станут и чисто бензиновые варианты, и гибридные. Также будут пересмотрены и расширены комплектации, что касается в первую очередь начальной версии.

Toyota RAV4 актуального пятого поколения выпускают с 2018 года. Автомобиль стал одним из самых продаваемых в мире.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: Creative311

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
27.11.2024 
Фото:Unsplash
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+23