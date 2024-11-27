Стало известно, когда Toyota RAV4 обновится в последний раз

Последнее обновление Toyota RAV4 текущего поколения пройдет в 2024 году

Кроссовер Toyota RAV4 текущего поколения еще раз обновится, на этот раз в версии для японского рынка.

Toyota RAV4

Дебют авто пройдет уже на днях, производство версий с обычным бензиновым мотором и самозарядного гибрида стартует уже в декабре. Выпуск подключаемого гибрида стартует в январе 2025 года.

Сообщается, что кроссовер после обновления полностью избавится от переднего привода. Полноприводными станут и чисто бензиновые варианты, и гибридные. Также будут пересмотрены и расширены комплектации, что касается в первую очередь начальной версии.

Toyota RAV4 актуального пятого поколения выпускают с 2018 года. Автомобиль стал одним из самых продаваемых в мире.

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Источник: Creative311