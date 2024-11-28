Боитесь, что авто эвакуируют? Вам позвонят 3 раза!

Эксперты хотят законодательно обязать звонить владельцу авто перед эвакуацией

Экспертный совет при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил внести законодательные изменения, обязывающие правоохранителей звонить владельцу автомобиля перед его эвакуацией, если машина не представляет угрозы для безопасности дорожного движения.

Обращение с такой инициативой эксперты направили председателю комитета Ярославу Нилову.

Как пояснил координатор экспертного совета, глава Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, цель предложения – информировать водителя о предстоящем задержании транспортного средства, если нарушение не влияет на безопасность на дороге, и водителю таким образом будет предоставлен срок для самостоятельного устранения причины эвакуации.

Эксперты предложили дополнить правила ведения государственного реестра транспортных средств новым абзацем, в котором будет указано, что по желанию владельца его контактный телефон можно занести в реестр. Это даст возможность сотрудникам ГИБДД узнать номер владельца транспортного средства и, в случае необходимости, уведомить его о задержании машины. В случае, если сотрудника обяжут предупредить владельца о задержании, соответствующие изменения предлагается внести в статью 27.13 КоАП РФ.

По словам Лобарева, эксперты предлагают обязывать правоохранителей уведомлять водителя или владельца не менее чем за 10 минут до эвакуации, сделав до трех звонков по указанному контактному номеру телефона. При этом данное предложение не освобождает нарушителей от штрафов.

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Источник: ТАСС