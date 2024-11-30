Не смог вовремя заплатить по кредиту. И что — банк сразу отберет машину?

Юрист Пономарева разъяснила, когда могут изъять автомобиль у заемщика банка

Проблема просроченных платежей по автокредиту актуальна для многих заемщиков. Вопрос о возможном изъятии автомобиля требует внимательного рассмотрения, поскольку ответ не всегда однозначен.

Автомобиль, приобретенный в кредит, обычно является залоговым обеспечением для банка. При нарушении условий кредитного договора, например, при систематических просрочках платежей, банк вправе требовать возврата залога.

Эта процедура регулируется законодательством и условиями кредитного договора.

Юлия Пономарева, генеральный директор юридической компании Ponomareva Group:

– При возникновении трудностей с погашением кредита необходимо немедленно связаться с банком и обсудить возможные варианты решения проблемы (реструктуризация кредита, отсрочка платежа). Игнорирование связи с кредитором может ускорить процедуру изъятия автомобиля.

Таким образом, изъятие автомобиля – крайняя мера, применяемая банком после исчерпания всех других возможностей.

Однако своевременное обращение в банк и конструктивный диалог значительно повышают шансы на избежание негативных последствий.

Юрист отмечает, что изъятие залогового автомобиля происходит поэтапно, и сначала банк сам пытается связаться с заемщиком (телефонные звонки, письма, SMS-сообщения), предложив варианты решения проблемы.

Шанс изъятия автомобиля зависит от суммы и продолжительности просрочки платежа. Небольшие и кратковременные задержки обычно решаются с помощью переговоров с банком. В то же время регулярные и существенные просрочки значительно увеличивают вероятность конфискации автомобиля.

Положительная кредитная история может повлиять на лояльность банка. Важно внимательно изучить договор перед подписанием, обратив внимание на пункты, касающиеся просрочки и изъятия залога.

Если досудебные переговоры не привели к результату, банк обращается в суд с иском о взыскании задолженности и изъятии залогового имущества. Суд рассматривает дело и выносит решение, в котором указывается сумма задолженности, порядок ее взыскания и процедура изъятия автомобиля.

После вступления судебного решения в законную силу банк имеет право изъять автомобиль и реализовать его через специализированные организации (например, путем публичных торгов).

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ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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