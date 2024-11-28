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Стало известно, какие китайские машины страхуют в России чаще всего

Haval и Chery возглавили топ-5 рейтинга китайских авто по каско и ОСАГО

Чаще всего полис ОСАГО в России в 2024 году владельцы авто китайских марок оформляли для машин Chery, Haval, Geely, Changan и Omoda. К такому выводу пришли аналитики «Ингосстраха».

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В топ-5 по каско за аналогичный период вошли те же марки, но в другом порядке: Haval, Geely, Changan, Omoda и Chery. Согласно данным, реже всего страхуют китайские автомобили таких брендов, как Lifan, Skywell, Livan, BAIC и Kaiyi. Также в рейтинг наименее распространенных страховок на «китайцев» попали Voyah, Hongqi и Tank.

«Самыми дорогими застрахованными автомобилями из КНР стали Dongfeng M-Hero 917, TANK 700, а также модели Voyah: Dream EVR, Dream и Dreamer. А самыми дешевыми китайскими ТС, застрахованными в 2024 году, стали представители модельного ряда Chery: Tiggo 3, Tiggo 5 и T11, а еще Lifan Myway и Chery T21», – приводит статистику компании директор центра бизнес-аналитики Дарья Шведова.

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Страховщики отмечают, что автовладельцы некоторых марок китайских автомобилей могут столкнуться с проблемами при поиске оригинальных запчастей. Но при наличии страхового полиса у них не возникнет таких сложностей.

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Источник: пресс-служба «Ингосстрах»

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 19
28.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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