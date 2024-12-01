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Работа над ошибками: VW готовится меняться. Начнет с кнопок

Volkswagen готовит значительные изменения в дизайне и качестве будущих моделей

В последние годы производитель столкнулся с рядом проблем: закрытие заводов, массовые увольнения и растущие цены, что негативно сказалось на продажах.

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Впрочем, руководство компании уверено, что они на пути к восстановлению своего положения на рынке. Кай Грюниц, глава отдела развития Volkswagen, сообщил о значительных изменениях в дизайне и качестве будущих моделей.

Одним из основных обещаний является «совершенно новый язык дизайна» для следующего поколения ID.3 и ID.4. Эти обновления должны вернуть марке Volkswagen узнаваемость, подчеркивая фирменные черты бренда, которые были утрачены в последние годы.

Особое внимание будет уделено улучшению пользовательского интерфейса. Возвращение к традиционным кнопкам вместо сенсорных экранов и подменю обещает сделать управление автомобилем более интуитивно понятным и удобным.

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Это решение направлено на устранение проблем, связанных с избыточной сложностью интерфейса в текущих моделях, таких как Golf Mk8. Качество материалов и сборки также пересмотрят, что, по словам представителей VW, должно положительно сказаться на восприятии бренда.

Компания уже делала подобные заявления ранее, например, в 2022 году председатель VW Group Оливер Блюм говорил о возрождении качества в будущих моделях.

Однако улучшения, как отметил Грюниц, произойдут не сразу, и предстоит дождаться нового поколения автомобилей, чтобы увидеть реальные результаты.

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Основные изменения ожидаются в 2026 году, когда выйдут обновленные электрокары ID.3 и ID.4.

Кроме того, Volkswagen работает над улучшением аккумуляторов и производительности своих электромобилей. Грюниц пообещал, что новые версии моделей будут не только дешевле в производстве, но и значительно лучше по своим характеристикам.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 495
01.12.2024 
Фото:Unsplash
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