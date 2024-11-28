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Экзамен на знание ПДД и получение прав — курьеров на СИМ хотят ввести в правовое поле

Эксперт Сажин предлагает обязать курьеров на СИМ сдавать экзамен на знание ПДД

Курьеров, использующих электросамокаты и более мощные электровелосипеды, нужно обязать сдавать экзамен на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения категории М. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин.

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«А если кто-то решит проигнорировать это и продолжит носиться в поисках заказов, то необходимо накладывать арест и помещать транспортное средство на специальную стоянку. Штраф в 15 тысяч рублей не будет лишним», – предлагает эксперт.

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Курьеры в стремлении отработать как можно больше заказов передвигаются по принципу «вижу цель – не вижу препятствий», констатирует Сажин. При этом они игнорируют элементарные меры безопасности, не вспоминая про ПДД. Сажин напомнил, что использование электровелосипедов не урегулировано на законодательном уровне, поэтому нарушителей нельзя наказать.

«Все, что приводится в действие не мускульной силой, должно быть отнесено к средствам индивидуальной мобильности, а использование их без световых приборов запрещено. Также необходимо запретить нахождение на проезжей части и тротуарах лиц, управляющих данными чудесами технического прогресса, без сигнальных жилетов», – подытожил эксперт.

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Напомним, Минтранс РФ в настоящее время разрабатывает поправки в ПДД, речь идет о том, что пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ) разрешат только подросткам с 16 лет (сейчас возрастной ценз составляет 14 лет).

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Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 7
28.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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