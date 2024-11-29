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Санкции не помешали выпуску в России высококачественных автомасел

Блендинговая компания United Petrochemicals (UPEC) усиливает позиции на рынке

Развиваться в сложных условиях российским компаниям помогают многолетний опыт и сотрудничество с зарубежными партнерами.

Блендинговая компания United Petrochemicals (UPEC) усиливает позиции на рынке, получив от SINTEC Group стратегические задачи развивать линейки продукции, маркетинг и продажи контрактных брендов смазочных материалов. Об этом в интервью РБК рассказал директор по продажам UPEC Геннадий Задорожный.

Технопарк в Обнинске, признанный блендинговой площадкой №1 в Европе, ранее выпускал автомасла для брендов Total, Castrol, Mobil, Texaco и так далее. Теперь в производственном портфеле компании более 50 торговых марок, часть из них доверили UPEC не только производство смазочных материалов, но и развитие ассортимента, маркетинг, формирование стратегии продаж и логистических цепей.

Благодаря инвесторам российской SINTEC Group и DH Investments Ltd (ОАЭ) блендер из Обнинска Калужской области сохранил контакты с международными партнерами, среди которых производители современного оборудования и высокотехнологичных компонентов для выпуска масел. Это позволило нарастить мощности производства до 1 млрд л смазочных материалов в год.

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Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба SINTEC Group
Количество просмотров 13
29.11.2024 
Фото:Пресс-служба SINTEC Group
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