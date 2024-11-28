Цены на ввозимые в Россию по параимпорту автомобили снова вырастут — подробности

Эксперт Мосеев предрек рост цен на новые автомобили на 10-15% и назвал причину

Цены на официально продаваемые на рынке России новые автомобили могут вырасти не менее чем на 5%, а на машины, ввезенные в рамках параллельного импорта, – на 10% на фоне ослабления курса рубля. Таким прогнозом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«При условии, что у нас сохранится тот курс рубля, который есть сейчас, я думаю, что через 2-3 месяца минимум 5% повышения цены будет. Дальше все будет зависеть от того, как быстро будут распродаваться запасы машин 2024 года», – объясняет специалист.

По словам Мосеева, в настоящее время на складах у российских дилеров скопилось порядка 700-800 тыс. автомобилей 2024 года выпуска. Для автопроизводителей этот фактор является сдерживающим. Они не станут существенно поднимать цены на продукцию, потому что им нужно реализовать все эти запасы, объясняет Мосеев.

Мосеев предполагает, что ослабление рубля незамедлительно скажется на ценах автомобилей, ввозимых в рамках параллельного и «серого» импорта, в отличие от машин, поставляемых по официальным каналам.

«Курс рубля просел за последнюю неделю на 10%, и до этого также снижался. Поэтому цены на машины из параллельного импорта вырастут на 10-15%, там зависимость от курса прямая», – подытожил эксперт.

Напомним, накануне, 27 ноября 2024 года, вырос курс иностранных валют: на внебиржевом рынке Forex доллар торгуется выше 114 рублей, а курс евро превысил 117 рублей. Таких показателей иностранная валюта достигла впервые с марта 2022 года.

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Источник: gazeta.ru