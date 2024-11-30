Уникальный китайский минивэн только вышел, а уже стал музейным экспонатом в США
Zeekr Mix, дебютировавший всего несколько месяцев назад, уже успел стать музейным экспонатом, причем не в каком-нибудь провинциальном музее, а в престижных собраниях Шанхайского автомобильного музея и музея Петерсона в США.
Zeekr Motors позиционирует Mix как первый «умный» электромобиль в своих музейных коллекциях. Ключевой особенностью, привлекающей внимание, является архитектура кузова: отсутствие центральных стоек и наличие трёх раздвижных дверей. Это решение, по заверению производителя, обеспечивает беспрецедентный уровень удобства. Предлагается две комплектации: базовая версия с ценой от 39 250 долларов и топовая за 42 100 долларов.
Однако, несмотря на инновационность дизайна и, как утверждает производитель, высокий спрос (70% продаж приходится на топовую комплектацию), Zeekr Mix вызвал неоднозначную реакцию у публики. В сети появились высказывания о завышенной цене автомобиля.
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Источник: Weibo