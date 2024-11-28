В Россию вернулся хорошо знакомый вседорожный хэтчбек Renault: известна цена

В России появился в продаже новый Dacia Sandero Stepway за 2,4 млн рублей

Столичный автосалон продает новый вседорожный хэтчбек Dacia Sandero Stepway 2024 г. в за 2,4 млн рублей. Предлагается европейская модель с русифицированными интерфейсами, пакетом документов. В стоимость входит утильсбор.

Dacia Sandero Stepway

Уточняется, что это хорошо знакомый россиянам Renault Sandero Stepway, но в новом кузове. Комплектация автомобиля включает медиасистему с крупным экраном, навигацией и Bluetooth, тканевый салон, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, минимум две подушки безопасности, все базовые системы вроде ABS, EBD и ESP и так далее.

Интерьер Dacia Sandero Stepway

Автомобиль оснащен 1,0-литровым бензиновым турбомотором TCe мощностью 90 л. с., 6-ступенчатой МКП. Привод передний.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня