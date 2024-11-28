В Россию вернулся хорошо знакомый вседорожный хэтчбек Renault: известна цена

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Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway
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Уточняется, что это хорошо знакомый россиянам Renault Sandero Stepway, но в новом кузове. Комплектация автомобиля включает медиасистему с крупным экраном, навигацией и Bluetooth, тканевый салон, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, минимум две подушки безопасности, все базовые системы вроде ABS, EBD и ESP и так далее.

Интерьер Dacia Sandero Stepway
Интерьер Dacia Sandero Stepway

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Dacia
Количество просмотров 15
28.11.2024 
Фото:Dacia
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Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
-1