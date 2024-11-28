В Россию вернулся хорошо знакомый вседорожный хэтчбек Renault: известна цена
Столичный автосалон продает новый вседорожный хэтчбек Dacia Sandero Stepway 2024 г. в за 2,4 млн рублей. Предлагается европейская модель с русифицированными интерфейсами, пакетом документов. В стоимость входит утильсбор.
Уточняется, что это хорошо знакомый россиянам Renault Sandero Stepway, но в новом кузове. Комплектация автомобиля включает медиасистему с крупным экраном, навигацией и Bluetooth, тканевый салон, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, минимум две подушки безопасности, все базовые системы вроде ABS, EBD и ESP и так далее.
Автомобиль оснащен 1,0-литровым бензиновым турбомотором TCe мощностью 90 л. с., 6-ступенчатой МКП. Привод передний.
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Источник: Автоновости дня