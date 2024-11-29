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Покупатели авто застряли на таможне: из-за скачка валют цены на машины выросли

Цены на «японцев» подскочили на 20% — ставка таможни выросла из-за обвала рубля

Цены на японские автомобили с пробегом подскочили в России сразу на 20%, менее чем через сутки после обвала рубля ставка евро на таможенных постах выросла сразу на 9%.

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Российская таможня мгновенно отреагировала на ситуацию, повысив курс евро на постах. Новые размеры таможенных пошлин резко ударили по планам покупателей подержанных автомобилей из Японии и Южной Кореи.

«В настоящее время, на мой взгляд, выхода всего два: либо смириться и платить, либо, если машина еще не отправлена в Россию, подождать, пока ситуация стабилизируется. Но сколько придется ждать – неизвестно. А нам остается работать в предлагаемых обстоятельствах и надеяться на укрепление рубля в ближайшее время», – рассказала генеральный директор компании по импорту автомобилей «КарЛайк» Татьяна Заруцкая.

Напомним, накануне курс доллара на рынке Forex достиг 115 рублей, а евро преодолел отметку в 120 руб. В настоящее время официальный курс рубля по отношению к евро превышает 116 рублей.

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Источник: konkurent.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
29.11.2024 
Фото:Depositphotos
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