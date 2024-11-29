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Названы лучшие большие кроссоверы и внедорожники

Эксперты Autocar перечислили 10 лучших полноразмерных кроссоверов

Лучшие полноразмерные кроссоверы и внедорожники перечислил британский портал Autocar. Лидирует британский внедорожник Range Rover Sport, который отличают роскошный интерьер, мощные моторы и отличная управляемость. Среди минусов называют более высокую цену по сравнению с конкурентами и отсутствие 7-местной версии.

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Далее следует BMW X5, у этого автомобиля мощные и динамичные силовые установки, наличие плагин-гибридной версии, 7-местный салон.

На третьем месте находится Land Rover Defender с отличными внедорожными возможностями, большим салоном и хорошей управляемостью. Среди минусов небольшой запас хода в плагин-гибридной версии и более высокая по сравнению с конкурентами стоимость.

Range Rover Sport
BMW X5
Land Rover Defender

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Также эксперты Autocar включили в список лучших полноразмерных кроссоверов и внедорожников такие автомобили, как Porsche Cayenne, Kia EV9, Audi Q7, Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq, Peugeot 5008, Volkswagen Touareg.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: Autocar

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Land Rover | BMW
Количество просмотров 14
29.11.2024 
Фото:Depositphotos | Land Rover | BMW
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