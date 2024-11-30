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Надежный семейный японский кроссовер вернулся на российский рынок: сколько он стоит?

У российских дилеров в продаже появился новый Honda Pilot по цене 6,7 млн рублей

На российском рынке появился настоящий фаворит – семиместный кроссовер Honda Pilot.

Honda Pilot
Honda Pilot
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Honda Pilot выставлен на продажу во Владивостоке по цене 6 685 492 рубля. Важно отметить, что это «цена под ключ», что включает в себя все расходы на доставку автомобиля из США.

Honda Pilot
Honda Pilot

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Представленный кроссовер относится к богатой комплектации Elite 2024 года выпуска. Внутреннее пространство Honda Pilot продумано до мелочей. Оснащение включает подогрев всех сидений и руля, вентиляцию передних сидений с памятью настроек их положения, панорамную крышу с люком, полностью светодиодную оптику, датчики света и дождя, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, медиасистему с 9-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и многие другие опции.

Интерьер Honda Pilot
Интерьер Honda Pilot

Honda Pilot четвертого поколения оснащен 3,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6 DOHC i-VTEC с непосредственным впрыском, который выдает 289 л. с. Этот двигатель работает в паре с 10-ступенчатым автоматом, что обеспечивает плавное и динамичное движение. Интеллектуальный полный привод i-VTM4 гарантирует отличную управляемость и стабильность на дороге, что особенно важно для семейных поездок.

Интерьер Honda Pilot
Интерьер Honda Pilot

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Honda Pilot не раз попадал в рейтинги лучших семейных SUV на рынке. В начале 2024 года авторитетный британский портал AutoBlog признал его лучшим среди всех трехрядных кроссоверов и внедорожников. В этом же рейтинге также были отмечены Hyundai Palisade, Kia Sorento, Kia Telluride и гибридный Toyota Grand Highlander.

Кроме того, в августе Honda Pilot занял восьмое место в рейтинге самых долговечных кроссоверов и внедорожников по версии iSeeCars, что подчеркивает его надежность и долговечность.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 27
30.11.2024 
Фото:Honda
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