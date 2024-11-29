Российские владельцы этой марки смогут удаленно управлять авто с помощью приложения

Специалисты Exlantix приехали в Россию тестировать телематику своих автомобилей

Премиальный бренд Exlantix анонсировал испытания телематических систем автомобилей в России. Новый этап тестов призван адаптировать технологии бренда под потребности россиян, рассказали в пресс-службе компании.

В числе современных решений: проекционный дисплей, голосовое управление, «солнечные очки» заднего вида, а также руль со встроенным ЖК-дисплеем.

«В рамках испытаний будет проведен комплексный анализ работы ключевых телематических функций, включая мобильное приложение, навигационные системы, мультимедийную систему и интеллектуальные сервисы автомобиля. Основной задачей тестирования является проверка стабильности работы технологий в российских климатических и дорожных условиях, а также их соответствие высоким стандарта бренда», – уточнили в пресс-службе.

Основные направления испытаний включают проверку синхронизации и тестирование удаленного управления при помощи мобильного приложения (например, климат-контроль и блокировка дверей) и диагностики состояния транспортного средства в реальном времени.

В части навигации протестируют работу GPS, также проверят системы активной безопасности и экстренного оповещения в критических ситуациях, и функционал мультимедийной системы, аудиосистемы и проверят корректности работы Apple CarPlay и Android Auto.

Отмечается, что на этом этапе при испытаниях будут присутствовать инженеры Exlantix из штаб-квартиры, обладающих уникальным опытом в разработке телематических решений. Вместе с российскими специалистами в рамках обеспечения безопасности и удобства эксплуатации они настроят системы автомобиля для удобства российских клиентов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: пресс-служба Exlantix