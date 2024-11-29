Российские владельцы этой марки смогут удаленно управлять авто с помощью приложения

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Специалисты Exlantix приехали в Россию тестировать телематику своих автомобилей

Премиальный бренд Exlantix анонсировал испытания телематических систем автомобилей в России. Новый этап тестов призван адаптировать технологии бренда под потребности россиян, рассказали в пресс-службе компании.

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В числе современных решений: проекционный дисплей, голосовое управление, «солнечные очки» заднего вида, а также руль со встроенным ЖК-дисплеем.

«В рамках испытаний будет проведен комплексный анализ работы ключевых телематических функций, включая мобильное приложение, навигационные системы, мультимедийную систему и интеллектуальные сервисы автомобиля. Основной задачей тестирования является проверка стабильности работы технологий в российских климатических и дорожных условиях, а также их соответствие высоким стандарта бренда», – уточнили в пресс-службе.

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Основные направления испытаний включают проверку синхронизации и тестирование удаленного управления при помощи мобильного приложения (например, климат-контроль и блокировка дверей) и диагностики состояния транспортного средства в реальном времени.

В части навигации протестируют работу GPS, также проверят системы активной безопасности и экстренного оповещения в критических ситуациях, и функционал мультимедийной системы, аудиосистемы и проверят корректности работы Apple CarPlay и Android Auto.

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Отмечается, что на этом этапе при испытаниях будут присутствовать инженеры Exlantix из штаб-квартиры, обладающих уникальным опытом в разработке телематических решений. Вместе с российскими специалистами в рамках обеспечения безопасности и удобства эксплуатации они настроят системы автомобиля для удобства российских клиентов.

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Источник: пресс-служба Exlantix

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Светлана Тарасенко
Фото:пресс-служба Exlantix
Количество просмотров 6
29.11.2024 
Фото:пресс-служба Exlantix
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