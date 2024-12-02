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Вот что нужно проверить в автомобиле, если печка слабо греет

Эксперт Константинов назвал пять причин неисправности печки в машине

Причины поломки печки в автомобиле перечислил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Так, если уровень охлаждающей жидкости низок, то печка не сможет хорошо обогревать салон.

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Она берет тепловую энергию от мотора, но при нехватке антифриза тепло не сможет дойти до салона. Еще нужно проверить отопительную систему на наличие протечек.

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Также салон может недостаточно обогреваться из-за поломки термостата. Этот прибор отслеживает, когда антифриз направляется в радиатор, а когда к двигателю. Когда термостат начинает заедать в открытом положении, антифриз не сможет достичь необходимой температуры.

Также на обогрев машины может влиять привод заслонки. В случае его поломки теплый воздух не сможет попасть в салон. Мешать поступлению тепла в салон может и грязный салонный фильтр. Воздушная пробка в системе охлаждения также может образоваться во время ее заполнения либо при утечке и мешать поступлению тепла.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4977
02.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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