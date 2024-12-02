Вот что нужно проверить в автомобиле, если печка слабо греет

Эксперт Константинов назвал пять причин неисправности печки в машине

Причины поломки печки в автомобиле перечислил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Так, если уровень охлаждающей жидкости низок, то печка не сможет хорошо обогревать салон.

Она берет тепловую энергию от мотора, но при нехватке антифриза тепло не сможет дойти до салона. Еще нужно проверить отопительную систему на наличие протечек.

Также салон может недостаточно обогреваться из-за поломки термостата. Этот прибор отслеживает, когда антифриз направляется в радиатор, а когда к двигателю. Когда термостат начинает заедать в открытом положении, антифриз не сможет достичь необходимой температуры.

Также на обогрев машины может влиять привод заслонки. В случае его поломки теплый воздух не сможет попасть в салон. Мешать поступлению тепла в салон может и грязный салонный фильтр. Воздушная пробка в системе охлаждения также может образоваться во время ее заполнения либо при утечке и мешать поступлению тепла.

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Источник: Газета.Ru