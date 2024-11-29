Названа средняя цена нового «китайца» в России

«Авито Авто»: в октябре средняя цена нового авто из КНР составила ₽3,12 млн

В октябре средняя цена машины китайского производства в России составила 3 120 000 рублей, сказано в исследовании «Авито Авто». Спрос на «китайцев» по итогам октября увеличился на 73,4% к октябрю 2023 года, а предложение – на 53,1%.

По объему продаж лидирует кроссовер Haval Jolion (средняя цена 2 499 000 рублей). Далее следуют Omoda C5 стоимостью 2 744 000 рублей и Jetour Dashing за 2 884 000 рублей.

Четвертую и пятую строчки заняли кроссоверы Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max стоимостью 2 230 000 и 3 000 000 рублей соответственно.

На шестой позиции Geely Monjaro (4 733 000 рублей), на седьмой – Haval M6 (2 299 000 рублей). Топ-10 замыкают Geely Atlas (3 667 000 рублей), GAC GS8 (4 469 000 рублей) и Haval F7 (3 134 000 рублей).

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Источник: «Авито Авто»