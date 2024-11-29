Что делать, если замерз замок? Отвечают водители!

«За рулем»: только 3% водителей используют теплую воду для разморозки замков

Недавно «За рулем» публиковал советы по разморозке дверных замков от одного крупного интернет-магазина инструментов, и нам стало интересно: какой из способов наиболее популярен, а каким пользуются лишь единицы? Мы создали опрос для подписчиков «За рулем» в Viber и выяснили, что омывающую жидкость, она же «незамерзайка», в таком «прикладном» качестве использует всего около 1% автомобилистов.

Это объяснимо, ведь «незамерзайка» – название достаточно условное. Немногим больше апологетов шприца с крепким алкоголем, что может объясняться экзотичностью самого способа... Действенен ли он? Кто в курсе, напишите в комментариях.

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Теплую или горячую воду на замерзший замок (или в его нутро) льют лишь 3% респондентов, и тут ситуация понятная: видимо, это как раз те люди, которые готовы сразу после открытия двери ехать сушиться в теплый гараж. А вот греют замок зажигалкой аж 17% участников опроса, ведь это та вещь, которая у многих буквально под рукой.

Но гораздо больше в рядах наших подписчиков по-настоящему грамотных и современных водителей: 30% используют для открытия замерзшей двери жидкости типа «жидкий ключ» и WD-40, а почти половина ответивших применяют специальные средства для разморозки замков. А какой действенный способ или способы мы забыли? Пишите в комментариях, будет интересно почитать.

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