У нас можно выиграть Ладу!
Гран-при «За рулем» 2025 официально стартовало!
Уже второй год подряд российский автопром бьет рекорды по количеству новых моделей, и в этом году их целых 61 – на две больше, чем в прошлом!
В номинациях премии участвуют только настоящие новинки, без учета рестайлингов. Среди них присутствуют автомобили под брендами Belgee, Knewstar и Xcite, которые стали известны благодаря «антисанкционным» переименованиям. Ну и запуск локальной сборки Citroen C5 Aircross в России не остался без внимания, несмотря на то что модель уже продавалась ранее.
Значительная часть номинантов – кроссоверы, что отражает актуальные тенденции российского автопрома.
Оценивать автомобили предстоит по трем важнейшим критериям:
- Техника: инженерные особенности автомобилей, включая гамму силовых агрегатов, подвеску, уровень безопасности и набор опций.
- Дизайн: внешность и интерьер автомобилей, которые формируют первое впечатление и важны в условиях конкуренции.
- Практичность: удобство эксплуатации, включая размер багажника, просторность салона, дорожный просвет и наличие сервисных центров.
Голосование, розыгрыш и призы
Голосование проводится в электронном виде. Проголосовать можно, отсканировав QR-код в журнале или через сайт www.zr.ru, а также перейдя по ссылке на анкету в соцсетях «За рулем».
В знак благодарности за участие и высказанное мнение среди всех проголосовавших будут разыграны три автомобиля: Lada Vesta в кузовах седан, универсал и универсал SW Cross.
Голосование будет проходить до 28 февраля 2025 года, а победителей розыгрыша автомобилей мы узнаем 12 марта 2025 года. Не упустите шанс выбрать лучшие автомобили года и стать частью самого важного автомобильного события страны.
Вперед, начинаем выбирать лучшие автомобили!
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- Партнеры Гран-при «За рулем» 2025.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 – здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.