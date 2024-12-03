У нас можно выиграть Ладу!

Стартовало голосование самой престижной автомобильной премии в России

Гран-при «За рулем» 2025 официально стартовало!

Уже второй год подряд российский автопром бьет рекорды по количеству новых моделей, и в этом году их целых 61 – на две больше, чем в прошлом!

В номинациях премии участвуют только настоящие новинки, без учета рестайлингов. Среди них присутствуют автомобили под брендами Belgee, Knewstar и Xcite, которые стали известны благодаря «антисанкционным» переименованиям. Ну и запуск локальной сборки Citroen C5 Aircross в России не остался без внимания, несмотря на то что модель уже продавалась ранее.

Значительная часть номинантов – кроссоверы, что отражает актуальные тенденции российского автопрома.

Оценивать автомобили предстоит по трем важнейшим критериям:

Техника : инженерные особенности автомобилей, включая гамму силовых агрегатов, подвеску, уровень безопасности и набор опций.

: инженерные особенности автомобилей, включая гамму силовых агрегатов, подвеску, уровень безопасности и набор опций. Дизайн : внешность и интерьер автомобилей, которые формируют первое впечатление и важны в условиях конкуренции.

: внешность и интерьер автомобилей, которые формируют первое впечатление и важны в условиях конкуренции. Практичность: удобство эксплуатации, включая размер багажника, просторность салона, дорожный просвет и наличие сервисных центров.

Голосование, розыгрыш и призы

Голосование проводится в электронном виде. Проголосовать можно, отсканировав QR-код в журнале или через сайт www.zr.ru, а также перейдя по ссылке на анкету в соцсетях «За рулем».

В знак благодарности за участие и высказанное мнение среди всех проголосовавших будут разыграны три автомобиля: Lada Vesta в кузовах седан, универсал и универсал SW Cross.

Голосование будет проходить до 28 февраля 2025 года, а победителей розыгрыша автомобилей мы узнаем 12 марта 2025 года. Не упустите шанс выбрать лучшие автомобили года и стать частью самого важного автомобильного события страны.

Вперед, начинаем выбирать лучшие автомобили!