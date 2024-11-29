Названа средняя зарплата рабочих УАЗа

Средняя заработная плата работников УАЗ превысила 60 тысяч рублей

В текущем году руководство Ульяновского автозавода повысило зарплаты работникам на 15,5%. Теперь средний заработок сотрудника предприятия превышает 60 тысяч рублей в месяц.

Столько получают слесари, сварщики, рихтовщики, маляры, штамповщики, то есть сотрудники, непосредственно участвующие в производстве автомобилей. Размер зарплаты зависит от разряда и грейда. Работающие сверхурочно могут получить больше 100 тысяч рублей в месяц.

За последние четыре года средняя зарплата на УАЗе увеличилась почти вдвое. Так, в 2020 году она составляла 32 тысяч рублей, а в 2024 – 64 тысячи рублей в месяц.

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Источник: «Авто Mail»