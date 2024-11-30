На дорогах начинается «зимний ад» (видео)
Продолжающиеся в Амурской области снегопады создают немало проблем местным жителям. Только за сутки с 28 по 29 ноября помощь потребовалась десяткам автомобилистов, попавших в сложную ситуацию на дороге. Больше всего страдают автобусы и фуры – из-за обилия снега и льда тяжелые моноприводные машины просто теряют способность к движению.
«Снежный накат и гололедица - в регионе сложные погодные условия. За прошедшие сутки сотрудники МЧС России 34 раза выезжали на помощь населению», – рассказали в пресс-службе министерства.
Зимние опасности в ближайшее время станут реалиями не только дорог Амурской области, но и большей части территории России.
В связи с этим МЧС России напоминает: соблюдайте скоростной режим и дистанцию – при гололеде тормозной путь увеличен. Даже пешком следует передвигаться осторожно, не торопясь. А переходя проезжую часть – убедиться в отсутствии транспорта поблизости.
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Источник: МЧС России