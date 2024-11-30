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Знаменитый корейский бренд принял решение вернуться в Россию

Старт продаж автомобилей KGM в России запланирован на первый квартал 2025 года

Российский автомобильный рынок готовится к возвращению знакомого, но обновлённого игрока – бренда KGM (ранее SsangYong). После некоторого перерыва южнокорейский производитель планирует масштабное возвращение, обещая не просто вернуться, а закрепиться на рынке с новыми моделями и амбициозными планами.

Стенд КГМ на автошоу в Сеуле
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Согласно информации от генерального директора «РЭКС Моторс» Виталия Осипова, договоренности о налаживании производства в России уже достигнуты. В настоящее время проходит сертификация четырёх моделей, что свидетельствует о высокой степени готовности к запуску продаж.

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В числе первых на российском рынке появятся обновлённые версии популярных кроссоверов: Torres, Actyon и Korando. Компания также намерена обновить свой флагманский внедорожник Rexton в ближайшие годы.

Старт продаж обновлённых моделей KGM запланирован на первый квартал 2025 года. Привлекательным для покупателей станет расширенный гарантийный срок – 5 лет или 100 000 километров пробега.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
30.11.2024 
Фото:Unsplash
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