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Toyota показала обновленную версию одного из своих популярных автомобилей

Появились первые фото обновленной версии Toyota Yaris 2025

Февраль 2025 года ознаменуется началом производства обновленной версии Toyota Yaris, а подробности о ценах и дате начала продаж японский автопроизводитель обещает раскрыть позже.

Toyota Yaris 2025
Toyota Yaris 2025
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Внешне обновленный Yaris сохраняет узнаваемые черты, но приобретает более выразительную, спортивную харизму. Особого внимания заслуживает обновленная версия GR Sport. Здесь на первый план выходит агрессивный дизайн, подчеркнутый новыми 18-дюймовыми матовыми легкосплавными дисками, разработанными специально для этой комплектации.

Toyota Yaris 2025
Toyota Yaris 2025

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Под капотом Yaris 2025 по-прежнему скрывается проверенная временем технология «мягкого гибрида» на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Выбор покупателя остаётся за двумя вариантами мощности: 114 и 129 л.с.

Одним из ключевых улучшений стало внедрение новейшего поколения системы помощи водителю Toyota Safety Sense.

Интерьер Toyota Yaris 2025
Интерьер Toyota Yaris 2025

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Интерьер также получил заметные улучшения. В центре внимания – новая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю до 10,5 дюймов. Салон получил ярко-красную контрастную строчку на сиденьях и обивку с металлическими акцентами.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 8
30.11.2024 
Фото:Toyota
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