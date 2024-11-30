Toyota показала обновленную версию одного из своих популярных автомобилей

Появились первые фото обновленной версии Toyota Yaris 2025

Февраль 2025 года ознаменуется началом производства обновленной версии Toyota Yaris, а подробности о ценах и дате начала продаж японский автопроизводитель обещает раскрыть позже.

Toyota Yaris 2025

Внешне обновленный Yaris сохраняет узнаваемые черты, но приобретает более выразительную, спортивную харизму. Особого внимания заслуживает обновленная версия GR Sport. Здесь на первый план выходит агрессивный дизайн, подчеркнутый новыми 18-дюймовыми матовыми легкосплавными дисками, разработанными специально для этой комплектации.

Toyota Yaris 2025

Под капотом Yaris 2025 по-прежнему скрывается проверенная временем технология «мягкого гибрида» на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Выбор покупателя остаётся за двумя вариантами мощности: 114 и 129 л.с.

Одним из ключевых улучшений стало внедрение новейшего поколения системы помощи водителю Toyota Safety Sense.

Интерьер Toyota Yaris 2025

Интерьер также получил заметные улучшения. В центре внимания – новая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю до 10,5 дюймов. Салон получил ярко-красную контрастную строчку на сиденьях и обивку с металлическими акцентами.

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Источник: Автоновости дня