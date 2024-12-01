Toyota RAV4 ждет серьезное обновление в технической части: известны подробности

Toyota RAV4 для японского рынка будет выпускаться только в полноприводной версии

Кроссовер Toyota RAV4, один из самых популярных автомобилей в мире, готовится к очередному обновлению. На этот раз изменения коснутся японского рынка, и уже в ближайшие дни мы увидим премьеру обновленной модели.

Toyota RAV4

Одной из самых заметных новостей является решение Toyota полностью избавиться от версии с передним приводом. Теперь все варианты Toyota RAV4, включая бензиновые и гибридные, будут оснащены полным приводом.

Что касается двигателей, то производство обычных бензиновых версий и самозарядных гибридов начнется уже в декабре этого года. Подключаемые гибриды, которые становятся все более популярными среди автомобилистов благодаря своей экономичности и экологичности, начнут производить лишь с января 2025 года.

Обновление касается не только технических характеристик, но и комплектаций. Toyota пересмотрит и расширит линейку комплектаций, особенно это коснется базовой версии.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Creative311