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Toyota RAV4 ждет серьезное обновление в технической части: известны подробности

Toyota RAV4 для японского рынка будет выпускаться только в полноприводной версии

Кроссовер Toyota RAV4, один из самых популярных автомобилей в мире, готовится к очередному обновлению. На этот раз изменения коснутся японского рынка, и уже в ближайшие дни мы увидим премьеру обновленной модели.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
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Одной из самых заметных новостей является решение Toyota полностью избавиться от версии с передним приводом. Теперь все варианты Toyota RAV4, включая бензиновые и гибридные, будут оснащены полным приводом.

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Что касается двигателей, то производство обычных бензиновых версий и самозарядных гибридов начнется уже в декабре этого года. Подключаемые гибриды, которые становятся все более популярными среди автомобилистов благодаря своей экономичности и экологичности, начнут производить лишь с января 2025 года.

Обновление касается не только технических характеристик, но и комплектаций. Toyota пересмотрит и расширит линейку комплектаций, особенно это коснется базовой версии.

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Источник: Creative311

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 464
01.12.2024 
Фото:Unsplash
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+24