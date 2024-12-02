С нового года цены на техосмотр вырастут — в каком регионе обойдется дешевле

Техобслуживание в РФ подорожает, а триколор на госномере станет обязательным

Наличие российского триколора на госномере транспортного средства станет обязательным, соответствующие изменения внесут в государственный стандарт (ГОСТ).

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ – флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», – рассказал автор инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Действующий в настоящее время ГОСТ 1993 года допускает изготовление и установку на автомобили номеров не только с российским триколором, но и без него, при этом с рельефными буквами RUS в поле кода региона.

До 20 декабря текущего года власти субъектов России определят новые тарифы на техосмотр автомобилей. В частности, в Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областях, Ставропольском крае, Тюменской и Самарской областях и Республике Мордовия стоимость техосмотра местные власти уже подняли на 7,3-7,4%.

На текущий момент дешевле всего процедура техосмотра обойдется в Тюменской области – одна тысяча рублей, а самое дорогое ТО в Амурской области – 1,6 тыс. рублей. Обновленные тарифы начнут действовать со следующего года.

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Источник: gazeta.ru