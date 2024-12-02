1,5 л, 171 л.с.: на российский рынок вышел новый доступный кроссовер
В России начался прием заказов на кроссовер MG RX5. Переднеприводный автомобиль оснащен мотором 1,5 л мощностью 171 л.с., 7-ступенчатым роботом.
Длина MG RX5 равна 4571 мм при колесной базе 2708 мм. До «сотни» он разгоняется за 9,4 с. У автомобиля есть люк в крыше и 19-дюймовые колесные диски, 14-дюймовый дисплей медиасистемы, двухзонный климат-контроль и прочее.
Сообщается, что стоимость автомобиля начинается от 2,8 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.
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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
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Источник: MG Motor