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1,5 л, 171 л.с.: на российский рынок вышел новый доступный кроссовер

В России стартовал прием заказов на кроссовер MG RX5 по цене от 2,8 млн рублей

В России начался прием заказов на кроссовер MG RX5. Переднеприводный автомобиль оснащен мотором 1,5 л мощностью 171 л.с., 7-ступенчатым роботом.

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Длина MG RX5 равна 4571 мм при колесной базе 2708 мм. До «сотни» он разгоняется за 9,4 с. У автомобиля есть люк в крыше и 19-дюймовые колесные диски, 14-дюймовый дисплей медиасистемы, двухзонный климат-контроль и прочее.

Сообщается, что стоимость автомобиля начинается от 2,8 млн рублей.

MG RX5
MG RX5MG RX5
MG RX5
MG RX5

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: MG Motor

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Ушакова Ирина
Фото:MG
Количество просмотров 1559
02.12.2024 
Фото:MG
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