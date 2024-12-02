Как избежать изъятия авто за неуплату кредита? Ответ эксперта

Андрей Ткачев: есть четыре способа избежать изъятия машины при неуплате кредита

Любой из нас может попасть в сложную ситуацию и не справиться с выплатой платежей по автокредиту. Если вы нарушаете условия договора, в частности, не вносите платежи вовремя, банк имеет право изъять транспортное средство – ведь когда вы берете автокредит, автомобиль становится залогом.

А есть ли возможность этого избежать? Адвокат Андрей Ткачев помог читателям «За рулем» разобраться в нюансах, волнующих многих заемщиков.

Андрей Ткачев, адвокат:

– Есть несколько способов минимизировать риски. Во-первых, это реструктуризация долга: обратитесь в банк с просьбой пересмотреть график платежей. Во-вторых, рефинансирование: попробуйте перевести кредит в другой банк на более выгодных условиях.

В-третьих, это продажа автомобиля – если ситуация критическая, рассмотрите возможность продать машину самостоятельно. Вырученные средства позволят погасить долг, а остаток использовать для покупки более доступного транспорта. В противном случае, при реализации автомобиля банком или приставами, велик риск еще и остаться должником банка после продажи автомобиля.

И наконец, в-четвертых – мировое соглашение: в некоторых случаях можно договориться с банком о частичном списании долга.

Ткачев отмечает, что автомобиль действительно могут изъять, если долг становится критическим, но это не происходит моментально.

У заемщика есть возможность решить проблему до изъятия, используя переговоры с банком или альтернативные варианты. Если вы столкнулись с угрозой изъятия, не откладывайте действия и привлеките профессионала – грамотный юрист поможет найти оптимальное решение, заключает эксперт.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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