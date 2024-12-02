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Власти продлили действующий запрет по топливу еще на один месяц

Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина до 31 января 2025 года

Временный запрет на экспорт бензина, действующий в России до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. В Правительстве РФ подписали соответствующее постановление.

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Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Данное решение принято с целью сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, для поддержания экономики нефтепереработки, а также противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

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Напомним, в России в настоящее время действует временный запрет на экспорт бензина, введенный правительством с 1 марта по 31 августа 2024 года. С 20 мая и до конца июля действие запрета приостанавливалось на фоне насыщения внутреннего рынка.

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Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 120
02.12.2024 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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