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Семейство Lada Niva переживает новый взлет популярности

АВТОВАЗ за 11 месяцев 2024 года перевыполнил годовой план продаж семейства Niva

Пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала свежую статистику продаж легковых и легких коммерческих автомобилей Lada за ноябрь и за все время с начала года. В последний осенний месяц дилеры продали 39 583 машины, что на 9,8% выше, чем в ноябре 2023-го. А за период с января по ноябрь отечественные автомобили нашли 417 437 покупателей, и это сразу на 30,6% больше, чем за такой же период в прошлом году.

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В СМИ обращают внимание на «ренессанс», который переживает семейство Niva. С начала года в России продали 44 218 новых внедорожников Niva Legend (+14,4%) и 46 670 экземпляров Niva Travel (+4,8%), что в сумме по семейству составляет 90 888 единиц. При этом, напоминает источник, план завода на 2024 год составлял 90 тысяч машин семейства – таким образом, за месяц до конца года этот план оказался уже перевыполненным.

Перезапущенная в Тольятти Lada Vesta (ранее сборка велась в Ижевске) тоже закономерно набирает обороты: по итогам 11 месяцев продано 113 302 Vesta, что на 173,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Largus, также перенесенный на новое место сборки (напротив, из Ижевска в Тольятти), показал кратный рост по итогам ноября: реализовано 6379 пассажирских универсалов (+138,7% к октябрю 2024 года) и 1867 фургонов (+105,8% к октябрю 2024 года). Ну а бестселлер Granta остается на уровне прошлого года: по итогам 11 месяцев продано 190 348 автомобилей.

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Источник: АВТОВАЗ, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 660
02.12.2024 
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