В РФ появился надежный «японец» с АКП дешевле Москвича — конкурент Lada?

На рынке РФ продают новый седан Toyota Vios по цене от 1,87 млн рублей

На рынке России в продаже появился седан Toyota Vios, популярный в такси в странах Азии. На одном из классифайдов цена за такой автомобиль стартует от 1,87 млн рублей.

Toyota Vios

За эти деньги новый Vios 2023 года выпуска крупный мультибрендовый автосалон из Петербурга предлагает с готовым электронным ПТС. В комплектации в числе прочего заявлены бесключевой доступ, функция запуска двигателя с кнопки, кондиционер, мультимедийная система с Bluetooth и штатной навигацией, фары со светодиодными ДХО, светодиодные фонари и многое другое.

Аналогичный седан, но со светодиодной оптикой, продает другой мультибрендовый дилер города на Неве за 1,94 млн рублей. Год выпуска автомобиля – 2023, кроме вышеперечисленных опций есть также мультимедиа с тачскрином, кондиционер и руль с частичной мультифункцией.

Toyota Vios

Под капотом Toyota Vios стоит атмосферник объемом 1,5 л мощностью 109 л.с. и 4-ступенчатая АКП, привод только передний. Примечательно, что примерно по такой цене сегодня на рынке можно купить топовую Lada Vesta в кузове седан с двигателем мощностью 122 л.с. – ее цена стартует от 1,8 млн рублей. Также можно купить седан Москвич 6, цены на который в начальной комплектации стартуют от 1,8 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru