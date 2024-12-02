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В РФ появился надежный «японец» с АКП дешевле Москвича — конкурент Lada?

На рынке РФ продают новый седан Toyota Vios по цене от 1,87 млн рублей

На рынке России в продаже появился седан Toyota Vios, популярный в такси в странах Азии. На одном из классифайдов цена за такой автомобиль стартует от 1,87 млн рублей.

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Toyota Vios
Toyota Vios

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За эти деньги новый Vios 2023 года выпуска крупный мультибрендовый автосалон из Петербурга предлагает с готовым электронным ПТС. В комплектации в числе прочего заявлены бесключевой доступ, функция запуска двигателя с кнопки, кондиционер, мультимедийная система с Bluetooth и штатной навигацией, фары со светодиодными ДХО, светодиодные фонари и многое другое.

Аналогичный седан, но со светодиодной оптикой, продает другой мультибрендовый дилер города на Неве за 1,94 млн рублей. Год выпуска автомобиля – 2023, кроме вышеперечисленных опций есть также мультимедиа с тачскрином, кондиционер и руль с частичной мультифункцией.

Toyota Vios
Toyota Vios

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Под капотом Toyota Vios стоит атмосферник объемом 1,5 л мощностью 109 л.с. и 4-ступенчатая АКП, привод только передний. Примечательно, что примерно по такой цене сегодня на рынке можно купить топовую Lada Vesta в кузове седан с двигателем мощностью 122 л.с. – ее цена стартует от 1,8 млн рублей. Также можно купить седан Москвич 6, цены на который в начальной комплектации стартуют от 1,8 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 269
02.12.2024 
Фото:Toyota
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