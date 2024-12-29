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Фура на встречке — леденящее видео!

В видео показали, как в Германии наказывают водителей грузовиков, нарушающих ПДД

Любой автомобиль на встречной полосе – это стресс для остальных водителей. Но одно дело, когда это легковушка, с которой хотя бы в теории можно разъехаться, а другое дело – фура, где шансы на удачный исход совсем невелики.

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Блогер собрал в одном видео множество дорожных ситуаций, в которых многотонный грузовик оказывается на встречной полосе. Как у нас заканчиваются разбирательства подобных эпизодов, мы примерно представляем. А как наказывают шоферов-лихачей в Европе?

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В Германии водитель фуры, едва не «собравший» встречный автобус, отправился за решетку. Видео с опасным и совершенно неоправданным обгоном на узкой трассе попало в соцсети, и уже через несколько дней лихача объявили в розыск. Нарушителем оказался гражданин Чехии, который тут же был уволен и взят под арест. Обвинение трактовало действия водителя как попытку убийства. В итоге ему дали 2 года и 3 месяца тюрьмы...

Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 24
29.12.2024 
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