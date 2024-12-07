Новейший болид Ferrari воспроизвели в конструкторе Lego

Машина Формулы-1 Ferrari SF-24 теперь существует в качестве набора Lego

Lego пополнила свою линейку Lego Technic еще одним болидом Формулы-1. Ранее компания уже выпускала набор модели McLaren MP4/4 Айртона Сенны и Алена Проста (1988) и куда более современный черный Mercedes-AMG F1 W14 E Performance... Теперь же они обратились к актуальной (пока еще) Ferrari SF-24, на которой Шарль Леклер и Карлос Сайнс борются в этом сезоне за Кубок конструкторов.

Это модель в масштабе 1:8, созданная по образу и подобию настоящего автомобиля. В длину машина имеет примерно 60 см и состоит из 1361 детали Lego, часть из которых подвижны – например, воссоздан механизм открытия заднего антикрыла. Но это, конечно далеко не все: у модели полностью функциональное рулевое управление, а в копии 1,6-литрового турбированного V6 вращаются поршни, передавая момент на миниатюрную двухступенчатую коробку передач!

Машинка, с какой стороны ни посмотри, не детская: набор довольно сложный и дорогой – он стоит 229,99 долларов... Источник сообщает, что, к сожалению, заказать такой Ferrari SF-24 на Рождество уже не получится: ближайшие время, на которое может быть оформлен заказ – это март 2025 года. Поклонникам Лего из РФ предлагаем грустно улыбнуться, всем остальным – заказать такой своей девушке на Международный женский день.

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Источник: Motor1