Какое масло заливать в старый мотор?

Эксперт Сокуев: Для старых двигателей подходят современные моторные масла

Современные масла вполне можно заливать в старые моторы, рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

Он пояснил, что каждую последующую эксплуатационную категорию моторного масла можно использовать в моторах предыдущих поколений. При добавлении новых свойств все предыдущие также сохраняются без изменений, рассказал эксперт.

Он отметил, что единственная проблема, грозящая при некорректном обслуживании машины, – это накопление отложений в моторе. В составе современного масла есть более эффективные моюще-диспергирующие присадки, оно способно растворить значительную часть этих отложений, но фильтры впоследствии все равно забьются, рассказал эксперт.

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Источник: Российская газета