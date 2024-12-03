Какое масло заливать в старый мотор?
Современные масла вполне можно заливать в старые моторы, рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.
Он пояснил, что каждую последующую эксплуатационную категорию моторного масла можно использовать в моторах предыдущих поколений. При добавлении новых свойств все предыдущие также сохраняются без изменений, рассказал эксперт.
Он отметил, что единственная проблема, грозящая при некорректном обслуживании машины, – это накопление отложений в моторе. В составе современного масла есть более эффективные моюще-диспергирующие присадки, оно способно растворить значительную часть этих отложений, но фильтры впоследствии все равно забьются, рассказал эксперт.
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Источник: Российская газета