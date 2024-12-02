Трех человек зажало в ГАЗели: подробности смертельного ДТП в Якутии

В Якутии в аварии со спецтехникой погиб один человек

В Алданском районе Якутии ГАЗель столкнулась со снегоуборочной машиной. Авария произошла на 849-м километре федеральной трассы «Лена».

Уточняется, что водитель микроавтобуса ГАЗ 22177, не выдержав безопасную скорость и дистанцию до впереди движущегося транспорта, въехал в снегоуборочный КАМАЗ.

Трех человек, находившихся в салоне микроавтобуса, зажало в машине. Спасатели освободили пострадавших, двое из них госпитализированы. Один пассажир микроавтобуса скончался до приезда медиков.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: служба спасения Якутии