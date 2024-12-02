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Трех человек зажало в ГАЗели: подробности смертельного ДТП в Якутии

В Якутии в аварии со спецтехникой погиб один человек

В Алданском районе Якутии ГАЗель столкнулась со снегоуборочной машиной. Авария произошла на 849-м километре федеральной трассы «Лена».

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Уточняется, что водитель микроавтобуса ГАЗ 22177, не выдержав безопасную скорость и дистанцию до впереди движущегося транспорта, въехал в снегоуборочный КАМАЗ.

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Трех человек, находившихся в салоне микроавтобуса, зажало в машине. Спасатели освободили пострадавших, двое из них госпитализированы. Один пассажир микроавтобуса скончался до приезда медиков.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: служба спасения Якутии

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Ушакова Ирина
Фото:МЧС
Количество просмотров 64
02.12.2024 
Фото:МЧС
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