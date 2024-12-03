Названы лучшие автомобили 2024 года – в топе «китайцы» от 2 млн рублей

Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro вошли в топ-8 авто 2024 года по версии дилеров

Рейтинг лучших автомобилей 2024 года по версии дилеров состоит в основном из моделей китайских марок. Об этом рассказали в пресс-службе «Авилона» и «АвтоСпецЦентра».

«Сейчас есть высокий спрос на автомобили из массового сегмента, в том числе на Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Tugella, Belgee X50 и Haval F7. В топе представлены надежные автомобили, сохраняющие высокую остаточную стоимость», уточнили в пресс-службе.

Примечательно, что цены на перечисленные модели стартуют в среднем от 2 млн рублей, а официальные дилеры гарантируют качественное сервисное обслуживание и ремонт, отметили представители «АвтоСпецЦентра». В группе компаний «Автодом» лучшими автомобилями 2024 года, завезенными в Россию по схеме параллельного импорта в 2024 году, назвали новейшее поколение BMW M5 – первый в истории бренда гибрид в линейке.

«Автомобиль впечатляет мощностью и вместимостью, особенно в кузове универсал, который выпускается лишь третий раз за всю историю M5», – подчеркнули в пресс-службе.

В топ-8 лучших автомобилей уходящего года вошел и китайский Changan CS55 Plus – конкурент популярного у россиян Geely Monjaro. Автомобиль отличается просторным пятиместным салоном, полный привод с двумя независимыми муфтами. Changan Hunter Plus выделяется среди других пикапов необычным для своего класса уровнем удобств. Интерьер салона выполнен на уровне легковых автомобилей, а двигатель с классическим автоматом и полным приводом обеспечивают комфортное управление, подытожили в «Автодоме».

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Источник: gazeta.ru