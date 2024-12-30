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Эвакуаторщик оказал владельцу Джипа медвежью услугу

Владелец Jeep возмущен повреждениями, нанесенными его авто водителем эвакуатора

Инцидент в кантри-парке «Петля» (США) вызвал шквал обсуждений в сети. Владелец Jeep Cherokee XJ, Роб Смит, обвинил сотрудников парка в том, что они повредили его внедорожник при попытке вывезти его с трассы после поломки.

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Все началось с того, что сын Смита, управляя XJ, повредил заднее колесо и бросил автомобиль, выбравшись из леса самостоятельно. На следующий день семья обратилась за помощью к персоналу парка, который предложил использовать погрузчик для поднятия машины и ее доставки в лагерь. Однако, по словам Смита, сотрудники парка использовали для этого вилы погрузчика, которые пробили боковые окна машины и повредили крышу.

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«У моего Джипа не было разбитых окон, кроме заднего люка, а мои двери и крыша были в полном порядке», — заявил Смит, опубликовав фотографии, на которых видно, в каком плачевном состоянии оказался его XJ после вмешательства работников парка.

Однако, согласно объяснениям одного из операторов погрузчика, сын Смита сам согласился на такой способ подъема. Водитель Сандерленд утверждает, что предупредил, что использование вил погрузчика может повредить кузов, но получил указание проделать операцию через окна.

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Тем не менее, Смит не намерен подавать в суд на персонал парка и говорит, что перестроит Jeep и давно собирался это сделать. Единственная претензия к эвакуаторщикам, что они могли бы действовать чуть более аккуратно.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 14
30.12.2024 
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