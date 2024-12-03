Выяснилось, в каких регионах интенсивнее эксплуатируют личные авто

Fit Service: самые большие пробеги у автомобилей с Кавказа и ЮФО

Международная сеть автосервисов Fit Service проанализировала среднегодовые пробеги автомобилей в российских федеральных округах за последние три года.

Результаты показали, что в разных регионах России машины эксплуатируются с разной интенсивностью.

Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по пробегам, с показателем 16,2 тыс. км в 2024 году. При этом в последние два года пробег в этом регионе снизился: на 3% в текущем году и на 0,9% в прошлом. На втором месте по километражу — автомобили Южного федерального округа с пробегом 15,4 тыс. км. В 2024 году этот показатель уменьшился на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, но в 2023 году он увеличился на 1,7%.

Третье место по пробегам также занимает Центральный федеральный округ с таким же показателем — 15,4 тыс. км. В этом регионе пробег автомобилей почти не изменился за последние два года. Менее всего автомобили эксплуатируются в Дальневосточном (13,1 тыс. км) и Сибирском федеральном округах (14 тыс. км). Эти регионы стабильно занимают последние места по пробегам.

Разница в пробеге между регионами с самыми высокими и низкими показателями составляет более 3 тыс. км, что эквивалентно поездке из Новосибирска в Москву. Исследование показало, что жители теплых регионов используют свои автомобили чаще, что связано с высоким туристическим трафиком.

Также на пробег влияет ряд региональных факторов, таких как климатические особенности. Так, в холодных областях, таких как Сибирь и Дальний Восток, машины часто остаются «замороженными» зимой. В холода жители зачастую пересаживаются на общественный транспорт.

Для анализа были использованы данные более 500 тыс. автомобилей, посетивших автосервисы сети Fit Service.

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