Алкоголь запретят, а штрафы за курение в транспорте увеличат — готов проект закона

В Госдуме хотят запретить распитие алкоголя во всех видах транспорта в России

Поезда дальнего следования, воздушные суда, а также суда дальнего плавания предложили включить в число мест, где запрещено распитие спиртных напитков, по аналогии с курением. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, документ опубликован в электронной базе палаты.

Кроме того, предлагается уточнить перечень объектов инфраструктуры, на которых запрещено распитие алкоголя, и привести его в соответствие с составом объектов, где запрещено курение.

Согласно данным МВД РФ, в период за 2021-2023 годы на транспорте сохраняется высокий уровень правонарушений. В частности, зафиксировано более 500 тысяч нарушений запрета курения, около 280 тысяч случаев распития алкоголя и 160 тысяч случаев нахождения в пьяном виде. Такие правонарушения чреваты конфликтами с экипажем транспортных средств и пассажирами, а также более тяжкими уголовными правонарушениями.

Законопроектом предлагается повысить штрафы за нарушение законов о запрете курения, распития алкоголя и появления в общественных местах в пьяном виде, в том числе на объектах транспорта и транспортных средствах, с действующих 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей, при употреблении наркотических средств – с 4000-5000 рублей до 5000-10 000 рублей, а за повторные правонарушения установить их. соответственно, в размере от 4000 до 5000 рублей и от 10 000 до 20 000 рублей.

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Источник: pnp.ru