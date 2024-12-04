Дороги в регионах России отремонтируют и построят в рамках нацпроекта
Правительство России в рамках реализации проекта по развитию дорожной инфраструктуры в регионах до конца 2024 года выделит дополнительное финансирование на строительство и ремонт автомагистралей в субъектах РФ, а также искусственных дорожных сооружений. Соответствующее распоряжение о перераспределении на эти цели более 2,6 млрд рублей подписал кабмин.
В частности, дополнительные средства получат власти Мордовии, Северной Осетии, Татарстана, а также Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Свердловской и Ульяновской областей.
«Принятое решение поможет ускорить строительство в регионах, включая реконструкцию моста в Северной Осетии, сооружение Рпенского проезда во Владимире и путепровода через реку Инсар в Мордовии», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Напомним, строительство автодорог и мостов является частью работы Правительства РФ по реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы», а также национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Источник: government.ru